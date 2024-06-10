Казань, 10 июня, 2024, 11:26 — ИА Регнум. Росавиация отменила временные ограничения, введённые утром 10 июня на работу международного аэропорта Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Максим Богодвид/РИА Новости

«В 11:00 мск временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты», — сообщили в Росавиации.

Отмечается, что за время действия ограничений пять следовавших в Казань гражданских самолётов ушли на запасные аэродромы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня утром Росавиация проинформировала о введении временных ограничений на работу международного аэропорта Казани. Ведомство сообщило, что аэропорт с 08:02 мск временно перестал принимать и отправлять рейсы. Эти ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщили в Росавиации, авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолётов принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

В аэропорту сообщили, что следовавшие в Казань самолёты перенаправили в Нижнекамск и Самару.