Казань, 10 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Утром 10 июня аэропорт Казани в целях безопасности временно ограничил приём и вылет самолётов. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба Росавиации.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня (понедельник) на работу аэропорта Казани <…> введены временные ограничения», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 мск. Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов, что является главным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Росавиация также вводила ограничения на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань в тот день приостановила вылет и приём самолётов с 11:29 мск.

Позднее в это же день в аэропорту Казани сняли ограничения на работу. Уточнялось, что за время их действия на запасные аэродромы перенаправили семь воздушных судов.

Утром 31 мая аэропорты Казани и Нижнекамска вводили ограничения на приём и вылет авиарейсов. Летевшие в Казань самолёты перенаправляли в Самару. Позднее в этот же день стало известно, что силы ПВО ВС России сбили над Татарстаном украинский беспилотник.