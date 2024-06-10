Екатеринбург, 10 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд в Екатеринбурге 10 июня приговорил к трём годам в колонии-поселения 57-лентнего Александра Неустроева, который напал на ребёнка в шапке с символом Z, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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«В апреле 2023 года в дневное время мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома в Екатеринбурге, напал на ребёнка, который надел шапку с символом Z. Мужчина оскорблял подростка и угрожал ему», — заявили в прокуратуре.

Суд назначил нападавшему наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении по пунктам «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы).

В пресс-службе ведомства напомнили, что ранее Ленинский районный суд города по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении мужчины и назначил ему судебный штраф в размере 7 тыс. рублей. Генеральная прокуратура, изучив решение, выявила существенные нарушения. В результате уголовное дело вернули в суд на новое рассмотрение в ином составе. В результате инстанция отказала в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и вернула уголовное дело в следственные органы.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года прокуратура, утвердив обвинительное заключение по уголовному делу, направила его для рассмотрения в суд.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года. Мужчина грубо обругал ребёнка из-за символа СВО, литеры Z, на шапке и потребовал позвать отца мальчика. Позже Неустроев заявил, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме, и отметил, что раскаивается в содеянном.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов называл решение суда слишком мягким. В августе 2023 года стало известно, что по требованию Генеральной прокуратуры дело пересмотрят.

Мать мальчика в феврале 2024 года отметила, что не требовала от суда максимального наказания по статье «Хулиганство». Женщина хотела, чтобы Неустроеву назначили справедливое наказание. Также она рассказала, что сын уже забыл тот случай и живёт полноценной жизнью.