Екатеринбург, 20 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Дело мужчины, который напал на школьника из-за шапки с символом спецоперации — литерой Z, повторно рассмотрят в Ленинском районном суде Екатеринбурге. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области.

Мария Девахина/РИА Новости

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. Жителя Екатеринбурга Александра Неустроева обвинили в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении социальной группы, уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, отметили представители свердловской прокуратуры.

До этого суд отказал в удовлетворении ходатайства о повторном рассмотрении дела о нападении на школьника.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт произошёл в апреле 2023 года. Мужчина грубо обругал ребёнка из-за символа СВО, литеры Z, на шапке и потребовал позвать отца мальчика. Позже Неустроев сказал, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме, и отметил, что раскаивается в содеянном.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что решение суда оказалось слишком мягким. Также в августе 2023 года стало известно, что по требованию Генеральной прокуратуры дело пересмотрят.

Прокуратура Свердловской области обратилась в суд с просьбой проверить законность решения по этому делу.

В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Неустроева на 7000 рублей. Суд прекратил уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой Неустроеву грозило до 5 лет лишения свободы.