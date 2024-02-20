Екатеринбург, 20 февраля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Дело о нападении на мальчика с символикой спецоперации Z на шапке получило новый поворот. Прокуратура Свердловской области направила уголовное дело в суд повторно. Теперь 57-летнему Александру Неустроеву, напавшему и оскорблявшему ребёнка, грозит до пяти лет лишения свободы. Мать 12-летнего мальчика не требует от суда максимального наказания по статье «Хулиганство», женщина хочет, чтобы Александру было назначено справедливое наказание за его поступок.

Кадр из видео Александр Неустроев, напавший на ребёнка

«Я сейчас до сих пор не вышла на работу. Но морального ущерба я все равно не требую. Я верю, что суд сам решит, какое наказание назначить. Не желаю обвиняемому максимального наказания, но решение должно быть справедливым. Это главное», — сообщила Людмила ИА Регнум.

Также Людмила, рассказала, что её сын уже забыл тот случай и живёт полноценной жизнью.

Ранее ИА Регнум сообщал, что дело Александра Неустроева, который напал на школьника из-за шапки с символом спецоперации — литерой Z, повторно рассмотрят в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Генеральная прокуратура Российской Федерации изучила предыдущее решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. По результатам его рассмотрения уголовное дело было возвращено для их устранения.

Сам конфликт произошёл в апреле 2023 года. Мужчина грубо обругал ребёнка из-за символа Z на шапке и потребовал позвать отца мальчика на разговор. Позже нападавший признал, что был не прав, и раскаялся в содеянном. В августе 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Неустроева на 7000 рублей. Суд прекратил уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой Неустроеву грозило до 5 лет лишения свободы. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что решение суда оказалось слишком мягким.