Екатеринбург, 10 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. По требованию Генпрокуратуры России уголовное дело о нападении в Екатеринбурге на сына участника спецоперации, который надел шапку с символом «Z», пересмотрят, сообщили 10 августа в ведомстве.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Генеральная прокуратура изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что совершенное деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 9 августа оштрафовал на 7 тысяч рублей Александра Неустроева, который оскорблял мальчика из-за буквы Z на шапке, символики специальной военной операции. Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева. По этой статье ему грозил срок до 5 лет лишения свободы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года и попал на видео. На кадрах мужчина в жёсткой форме обругал ребёнка из-за шапки. Позже следователям Неустроев рассказал, что на Волгоградской улице возле дома 35 сделал ребёнку замечание в некорректной форме. Он сказал, что раскаивается в содеянном, и признал, что был не прав.

Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким решение суда в отношении 57-летнего Александра Неустроева.