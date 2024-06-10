* — внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 10 июня, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от американского штата Южная Каролина Линдси Грэм (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) призвал признать Россию государством — спонсором терроризма и заявил, что, когда рассказал об этом главе киевского режима Владимиру Зеленскому, тот «засиял как ёлка».

Kirill Chubotin/Global Look Press

«Когда я предложил это Зеленскому, он засиял как новогодняя ёлка», — рассказал американский сенатор в интервью CBS.

При этом, по мнению Грэма, решение американских властей о признании России спонсором терроризма стало бы большим ударом для Москвы.

Американский политик, как известно, встречался с Зеленским и украинскими депутатами во время визита в Киев в марте.

Сенатор также выступил за конфискацию замороженных российских активов в размере $300 млрд и передаче средств на помощь Украине. В интервью он призвал продолжить помогать Украине всеми способами, в том числе не исключил передачу Киеву F-16 и дальнобойной артиллерии для поражения целей на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, возможное включение России в список стран ― спонсоров терроризма со стороны США обсуждают уже давно. Представители обеих партий Конгресса США ещё в июне 2023 года вносили на рассмотрение соответствующий законопроект. Президент США Джо Байден заявлял, что не считает это необходимым.

В МИД России при этом заявляли, что внесение Москвы в такой перечень приведёт к самым тяжёлым последствиям для отношений двух стран.

Совет ЕС 21 мая опубликовал постановление об изъятии доходов от замороженных российских активов для военной помощи Киеву. Сообщалось, что Евросоюз не собирается переводить России доходы от активов даже после прекращения действия санкций. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что если Запад примет такое решение, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы.