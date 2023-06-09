Вашингтон, 9 июня, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Представители обеих партий Конгресса США внесли на рассмотрение законопроект о признании России государством — спонсором терроризма, сообщил 9 июня на своём сайте один из авторов — конгрессмен от штата Калифорния Тед Лье.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Авторы законопроекта раскритиковали проведение Россией военной операции на Украине и отметили, что считают необходимым её «в ещё большей степени изолировать», а также причинить экономический урон.

«Правительство России по указанию президента Владимира Путина по-прежнему способствует проведению актов международного терроризма в отношении своих политических оппонентов и государств», — утверждают авторы инициативы в тексте законопроекта.

Формально у Конгресса США нет права определять, кто входит в «список государств — спонсоров террористов». Ранее сенат США призывал госдепартамент внести в этот список Россию.

США могут включить Россию в список стран ― спонсоров терроризма, заявил в мае 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе. «Никогда не говори никогда», — заявил он. В конце 2022 года Блинкен отмечал, что США стремятся воздействовать на Россию, но не вносить Москву в этот список.

В МИД России ранее заявляли, что возможное внесение России в такой список приведёт к самым тяжёлым последствиям для отношений двух стран.