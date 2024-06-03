Казань, 3 июня, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Казани ограничили работу аэропорта, сообщили 3 июня в Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов днём 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», — говорится в сообщении.

В Росавиации добавили, что воздушная гавань временно не принимает рейсы с 11:29 мск.

Как передавало ИА Регнум, аэропорты Казани и Нижнекамска ввели утром 31 мая временный запрет на приём и вылет самолётов. Рейсы, следовавшие в Казань, перенаправляли в Самару.

Позже стало известно, что утром 31 мая российские силы противовоздушной обороны сбили над Татарстаном украинский дрон.

Минобороны России ежедневно сообщает о попытках киевского режима атаковать российскую территорию дронами самолётного типа. Силы ПВО ВС России сбивают беспилотники.

Утром 2 июня средства ПВО сбили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» над территорией Белгородской области. Попытку террористической атаки киевский режим предпринял около 09:40 мск.

Губернатор Вячеслав Гладков утром 2 июня проинформировал, что над регионом сбили несколько воздушных целей. Он также сообщил об обстреле со стороны ВСУ, в результате которого ранены шесть человек, и о гибели главы Корочанского района в результате детонации боеприпаса.