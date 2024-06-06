Москва, 6 июня, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Российские бойцы в зоне спецоперации взяли в плен очередного наёмника, воюющего на стороне ВСУ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По информации Минобороны России, в плен попал колумбиец Ангель Карденас Монтилла. Иностранцу, бывшему полицейскому, 32 года.

Про ВСУ он узнал из соцсетей, начал собирать деньги на поездку. Попал в 59-ю бригаду украинской армии.

«Украинцы обманули нас, они сказали, что мы будем охранять здание, а нас послали прямо на линию огня. Я сдался в плен, не хотел умирать», — рассказал наёмник.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВС РФ под Харьковом взяли в плен наёмника из Франции.

Француза пленили в лесу в районе села Липцы, где проходят активные боевые действия. На видео слышно, как военный на французском языке просит не стрелять. При этом он не сопротивлялся.

Ранее прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело для заочного рассмотрения в отношении наёмника из Франции Куэста Хьюго Джулиана. Он с июля 2022 года по февраль 2024 года в качестве наёмника воевал на стороне ВСУ.