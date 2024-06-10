Симферополь, 10 июня, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Ущерб Крымскому полуострову от водной и энергетической блокад в общей сложности превысил 14 трлн рублей. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Council.gov.ru Владимир Константинов

Депутат озвучил, что за водную блокаду выставлен «счёт» — более 7 трлн рублей, по энергетической блокаде — также сумма превысила 7 трлн.

«Возможно цифры увеличатся после выявления новых пострадавших», — добавил Константинов.

Также республиканские власти посчитают ущерб транспортной и продовольственной блокадами, терактами, оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в 2014 году после возвращения Крыма в состав России киевский режим прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. ВС РФ разблокировали его в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции. В июне 2023 года после разрушения ВСУ Каховской ГЭС вода снова перестала поступать в канал. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявлял, что Северо-Крымский канал возобновит полноценную работу после окончания СВО.

Действия Украины при организации водной блокады Крыма были умышленными, но им не удалось реализовать свои преступные замыслы потому, что республике помогла Россия, отмечал ранее Константинов.

Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей республики и постановил взыскать с Украины за энергетическую блокаду убытки в размере более 3 трлн рублей, сообщил 7 июня Владимир Константинов.