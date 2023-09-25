Симферополь, 25 сентября, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Право жителей Крыма на компенсацию морального вреда от водной блокады намерены признать в Крыму в судебном порядке. Об этом 25 сентября рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как пояснил Константинов, готовится иск к властям Украины от Общественной палаты Крыма. В иске общественники потребуют признать право жителей полуострова на получение компенсации за моральный ущерб, нанесённый в результате водной блокады, устроенной властями Киева.

Глава регионального парламента полагает, что у крымчан есть все шансы доказать в суде свою правоту.

«Действия Украины в части организации блокад Крыма были умышленными. Они хотели лишить нас воды. Это была попытка совершения убийства крымчан. Однако реализовать преступные замыслы им не удалась: нам помогла Россия. Но раз нас хотели убить, пусть возместят нам ущерб», — пояснил спикер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что итоговая сумма иска к Украине по возмещению ущерба от водной блокады Крыма составит более одного триллиона рублей.

Кроме того, как указал Константинов, предстоит оценить ущерб для Крыма, связанный с подрывом Каховской ГЭС, а также с другими диверсионными действиями Украины.

Ответчиками в суде выступят министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов и украинское управление Северо-Крымского канала.