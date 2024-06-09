На Крымскому мосту ночью 10 июня временно перекрыли движение автотранспорта
Симферополь, 10 июня, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В ночь на 10 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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