Симферополь, 10 июня, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В ночь на 10 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщил оперативный канал информационного центра по автодорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Наталия Судец ИА REGNUM Крымский мост

Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие, а также следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области поздним вечером 9 июня была объявлена опасность атаки БПЛА.

Украинские военные уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России, подтвердил 9 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

На Украине в Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.