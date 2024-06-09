Лондон, 9 июня, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Самолёт ВСУ впервые ударил по цели внутри российской территории за пределами Крыма и новых регионов РФ, сообщил 9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине.

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«Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России», — указали журналисты.

По сведениями источника, 9 июня в районе Белгорода был обстрелян «российский командный узел».

Телеканал не привёл данные, с какого именно расстояния производился пуск. Также непонятен тип использованных боеприпасов и касается ли это вооружения западного производства.

Как сообщало ИА Регнум, одобрение ударов ВСУ по целям внутри российских границ американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт, но этот вариант маловероятен. Так утверждал президент США Джо Байден во время визита во Францию.

США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о районах, которые прилегают к Харьковской области. При этом действует запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, уточнил 3 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Экс-кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что в Белом доме под руководством Джо Байдена и двухпартийной «фракции поджигателей войны» всё чаще звучат разговоры уже не столько о защите Украины, сколько о масштабном нападении на Россию. Американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск назвал тревожным такое высказывание.

Украинские военные уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России, подтвердил 9 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что западные страны, предоставив дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и дав добро на их применение против России, способствовали эскалации конфликта.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что на Западе не совсем поняли, о чём говорил Владимир Путин, они не верят, что Россия готова поставить своё вооружение в регионы, откуда могут нанести чувствительные удары по странам. Он добавил, что если президент России говорит, то он всегда делает. Поэтому важно доказать делом, что РФ способна защищать свои интересы и действовать решительно.