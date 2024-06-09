ДНР, 9 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. В Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР) подняли российский флаг. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко.

кадр из видео

«Микрорайон Канал в Часовом Яре. Над центром поднят флаг России. Движение идёт к центру города. Враг отступает, так как с этого направления «немцы» отвели резервы в сторону Купянска», — написал Руденко у себя в Telegram-канале.

По словам военкора, ВСУ бросили оставшиеся силы в Часов Яр.

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Как передавало ИА Регнум, 24 марта появились кадры, как российские военные группировки «Юг» развернули флаг России и Знамя Победы в освобождённой Клещеевке в ДНР.

В конце февраля перед освобождением Авдеевки бойцы спецназа ВС РФ подняли российский флаг над администрацией города.

17 февраля военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.