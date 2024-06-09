Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Министр в военном кабинете Израиля Бени Ганц 9 июня заявил о выходе своей партии из правительства.

IDF Spokesperson's Unit Бени Ганц

Это решение он объяснил отсутствием у правительства Израиля плана дальнейших действий в секторе Газа.

Ганц предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху договориться о дате проведения досрочных выборов.

«К сожалению, Нетаньяху мешает нам двигаться к настоящей победе, которая станет оправданием той болезненной цены, которую мы продолжаем платить. Поэтому сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство с тяжёлым, но полным сердцем. Сегодня мы сражаемся за судьбу Государства Израиль для будущих поколений», — сказал Ганц в своём обращении.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года Ганц предупредил, что может покинуть правительство Израиля. Он требовал к 8 июня утвердить план дальнейших действий в секторе Газа. К Нетаньяху Ганц обращался с призывом «принять мужественные решения».

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что Вашингтон прекратит вооружённую поддержку Тель-Авива в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что у Израиля достаточно возможностей для ведения боевых действий без внешней поддержки.

Власти США на протяжении нескольких месяцев пытались оказывать давление на Израиль и даже «придерживали» поставки ряда вооружений, чтобы добиться от Нетаньяху проведения досрочных выборов, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков. Ганца возили на смотрины в Вашингтон, его считают гораздо более управляемым и проамериканским политиком, указал эксперт.