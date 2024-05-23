Решение Международного уголовного суда в Гааге добиваться ареста лидеров Израиля, включая действующего премьера Биньямина Нетаньяху, вызвало на Западе настоящий раскол.

Иван Шилов ИА Регнум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Франция, Бельгия и Словения поддержали гаагских прокуроров. Австрия, Чехия и Британия выступили с критикой. Страны довольно чётко разделились — где у власти левые, там отношение к Нетаньяху и Израилю хуже. Где правые — получше.

Но показательней всего стала ожесточённая политическая дискуссия в США.

Здесь отношение к суду в Гааге уже на протяжении многих лет остаётся неоднозначным. Вашингтон так и не принял Римский статут о признании решений гаагской юстиции. Ещё в начале нулевых годов республиканцы приняли закон, который позволяет вводить жёсткие ответные меры на любые попытки осудить в Гааге американцев.

Противостояние Вашингтона и Гааги сильно обострилось в эпоху президентства Дональда Трампа, который в принципе не выносил деятельность многих международных институций. Он вовсе ввёл персональные санкции в отношении прокуроров МУС в ответ на их желание расследовать военные преступления США в Афганистане.

С тех пор состав гаагского суда резко поменяли, а в 2021 году администрация уже новоиспечённого президента Джо Байдена санкции сняла.

Но теперь их снова могут вернуть.

Республиканцы в Конгрессе, тесно связанные с израильским лобби, обещают вскорости подвергнуть санкциям прокуроров Гааги. Им могут запретить посещать США, закрыть все счета в американских банках. И сделать их персонами нон грата.

Впрочем, Карим Хан, главный прокурор МУС, пока не собирается сдавать назад.

Но он сетует на то, что многие западные политики не приняли его решения завести расследование против Израиля. По их мнению, гаагский суд нужно задействовать только против африканских стран либо государств, которые демонизируются на Западе, таких как Россия. А с Израилем, мол, случился перебор.

МУС вышел из своей зоны комфорта — и теперь рискует вновь оказаться в эпицентре баталий с Вашингтоном.

Гаагский суд был создан в 1998 году — на пике глобализации, открытых границ и наступления нового мирового порядка. С того момента ситуация в мире радикальным образом изменилась. Страны деглобализируются — ну а либеральный миропорядок вполне ожидаемо завяз в системном кризисе.

Сильно бьют по МУС и все скандалы с двойными стандартами.

Miguel Gutierrez /EPA/TASS Главный прокурор МУС Карим Хан

Дела против американских солдат в Афганистане так и не довели до логического финала из-за санкций США. Зато МУС ополчился на Россию — причём за то, что украинских детей отвезли подальше от боевых действий в детский лагерь «Артек».

Теперь появились вопросы к Израилю, чья кампания в секторе Газа привела к гибели 35 тысяч палестинцев. Но и здесь есть сомнения, что расследование доведут до конца.

Белый дом уже сигнализировал о возможности возвращения санкций против прокуроров МУС.

Хоть для Байдена и демократов нынешняя ситуация стала не очень удобной. Ведь они на протяжении всех последних месяцев пытались неформальным путём оказывать давление на Израиль. И Пентагон даже временно придерживал поставки ряда вооружений, включая авиабомбы. От Нетаньяху требовали проведения досрочных выборов.

План-максимум команды Байдена состоял в переформатировании всей израильской политики под себя. Они хотели на фоне усталости от войны в Газе и усиления антиизраильских настроений на Западе добиться отставки Нетаньяху.

Ему американцы уже нашли замену — это главный оппонент Биби в лице Бени Ганца, лидера бело-синей коалиции. Его недавно возили на смотрины в Вашингтон. Демократы в США видят Ганца гораздо более управляемым и проамериканским политиком.

IMAGO/Klaus Rainer Krieger/TASS Международный уголовный суд в Гааге

Сам Ганц на днях пригрозил развалить военный кабинет Нетаньяху, если тот не изменит своей военной стратегии в Газе.

Но после решения МУС всё резко поменялось.

Нетаньяху удалось представить это ударом не по нему лично — а по всему Израилю. Оппонентам пришлось тут же выступать в поддержку Нетаньяху. И его рейтинги наверняка подрастут. Как бы парадоксально это не звучало, но прокуроры в Гааге помогли Нетаньяху в моменте удержаться у власти.

Нетаньяху наверняка рассчитывает досидеть ещё полгода на посту премьера — до выборов в США 5 ноября. Ну а там могут победить республиканцы во главе с Трампом.

Отношения Нетаньяху и Трампа сейчас не очень хорошие. Трамп так и не смог простить Нетаньяху того, что тот одним из первых мировых лидеров в 2020 году признал победу Байдена и бросился поздравлять его с успехом.

Но в целом с республиканцами Нетаньяху будет проще договориться — и он тогда сможет отбиться от давления демократов.

Байдена опять переиграли.

JIM LO SCALZO/EPA/TASS Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

За полгода он не смог никак разрешить конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке. Причём и с хуситами, и в Газе. Попытки устроить смену режима в Израиле тоже ни к чему не привели. Война продолжается — и это только усиливает раскол в США, с пропалестинскими протестами, на которые выходит электорат Демпартии. Заодно и разгоняется инфляция в связи с ростом цен на нефть и топливо в США.

В опросах рейтинги Байдена колеблются в районе самых низких показателей за весь период президентства — 35–37%. И две трети американцев считают внешнюю политику Байдена провальной.

Трамп же продолжает обходить Байдена по рейтингам в большинстве ключевых штатов на выборах. Шансы Байдена на победу падают с каждым днём.

Ну а Трамп в случае своего возвращения в Белый дом добавит ещё проблем прокурорам из Гааги. У него к ним теперь имеются и личные счёты. Ведь на Трампа заведены сразу два федеральных иска — об оспаривании итогов выборов и о хранении секретных документов в Мар-а-Лаго. Оба дела ведёт бывший прокурор из Гааги Джек Смит, которого ради этого демократы вытащили обратно в США.

Причём прокурор Смит уже успел оскандалиться.

Смита уличили в том, что он ненадлежащим образом хранил обнаруженные у Трампа секретные документы, часть из которых просто потеряли. В суде по этому поводу рвут и мечут — и могут даже и вовсе закрыть расследование. В общем, те самые «стандарты гаагского правосудия» во всей красе.

Трамп наверняка ужесточит санкции против гаагского суда.

Причём теперь речь может пойти не только о персональных санкциях против конкретных прокуроров, которых можно заменить, но и об ударе по всему институту МУС. Карим Хан — точно кандидат на вылет. Он и так дискредитирован скандалом вокруг собственного брата, экс-депутата Палаты общин Британии, которого осудили за педофилию.

Но и набрать новых прокуроров в гаагский суд будет очень сложно — мало кто хочет автоматически подпасть под санкции США.

Кстати, большинство из прокуроров Гааги — британцы. И у Трампа наверняка может произойти конфликт с новой властью в Лондоне после предстоящих 4 июля выборов, на которых победят лейбористы. Они-то как раз любят поддерживать разные международные институты. И вряд ли сработаются с Трампом.

В целом, ничего хорошего МУС уже не светит. Вряд ли суд в Гааге сохранится в ближайшие 5–10 лет.

Ну а для нас это вновь актуализирует задачу создания альтернативных структур. Например, суда БРИКС, который бы признавали Китай, Индия и другие растущие мировые гиганты. Нужно пользоваться ситуацией системного кризиса западных институтов — и формировать действительно работающие альтернативы.