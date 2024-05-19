Тель-Авив, Израиль, 19 мая, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Израильский министр и член узкого кабинета военных действий Бени Ганц заявил о намерении выйти из чрезвычайного правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху, если к 8 июня не утвердят план дальнейших действий в секторе Газа. Выступая на пресс-конференции, он призвал израильского премьера принять мужественные решения, сообщила газета The Times of Israel.

Gili Yaari/Global Look Press Бени Ганц

«Для того чтобы мы могли продолжать сражаться плечом к плечу, военный кабинет должен разработать до 8 июня план активных действий, которые приведут к реализации шести стратегических целей, имеющих национальное значение», ― пояснил он.

Он уточнил, что это возвращение заложников, свержение правительства ХАМАС, демилитаризация сектора Газа, израильский контроль над анклавом, создание в нём администрации совместно с США, Европой, арабскими странами. Он также призвал вернуть израильтян, эвакуированных с севера страны из-за регулярных обстрелов «Хезболлы», в свои дома.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти — мы будем вынуждены выйти из правительства. Мы обратимся к народу и сформируем правительство, которое завоюет доверие народа», — заявил министр.

Администрация Нетаньяху в ответ заявила, что требования Ганца ведут к поражению Израиля. Премьер-министр потребовал от Ганца разъяснений по его заявлению.

Как сообщало ИА Регнум, 5 мая телеканал Al Qahera News сообщил со ссылкой на источники, что участники переговоров в Каире по перемирию в секторе Газа, которые в качестве посредников вели представители Египта, достигли значительного прогресса.

7 мая стало известно о начале военной операции в Рафахе. В восточной части города Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию с целью уничтожить террористов и инфраструктуру ХАМАС в определённых районах. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил Израиль в нарушении норм международного права, указав, что не были обеспечены ни безопасность маршрутов эвакуации гражданского населения, ни доступность гуманитарной помощи.

Израиль10 мая нанёс новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон прекратит вооружённую поддержку Тель-Авива в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа.

При этом израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля достаточно возможностей для ведения боевых действий без внешней поддержки.

Израильская сторона неоднократно отвергала любые предложения о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Нетаньяху заявлял, что Израиль будет вести войну до тех пор, пока полностью не уничтожит палестинское движение ХАМАС.

Израильские чиновники заявили 15 мая, что ведущие офицеры Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и члены военного кабинета выразили недовольство в связи с тем, что Нетаньяху не разработал план по управлению сектором Газа после окончания конфликта.

Утверждается, что из-за отсутствия конкретного плана действий на ранее занятые ЦАХАЛ территории сектора Газа, в том числе в город Джебалия на севере анклава, вновь вернулись боевики ХАМАС, в то время как израильские войска ведут боевые действия в районе Рафаха. Ряд высокопоставленных офицеров на фоне этого стали всё более открыто высказывать недовольство в связи с необходимостью вновь вести бои за эти территории.