Воронеж, 9 июня, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена ракетная опасность, сообщил 9 июня глава региона Александр Гусев.

«Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая», — написал он в Telegram-канале.

Гусев призвал жителей, находящихся на улице, зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.