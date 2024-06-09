Воронеж, 9 июня, 2024, 17:09 — ИА Регнум. В Воронежской области объявлена авиационная опасность. Об этом 9 июня сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Таисия Лисковец

«Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность», — информировал он.

Глава Воронежской области призвал граждан укрыться в помещениях без окон, а находящихся на улице зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этот день Гусев предупреждал о ракетной опасности в области.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима.

Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.