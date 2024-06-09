Москва, 9 июня, 2024, 18:03 — ИА Регнум. МИД России направил Армении ноту протеста после того, как армянская делегация посетила украинский город Бучу, заявила 9 июня NEWS.ru представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Дарья Антонова, ИА Регнум

«Расцениваем посещение Бучи главами столичного административного района Нор-Норк Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. Озабочены передачей ими помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России. Направили ноту протеста в МИД Армении», — сказала она.

Она также уточнила, что Тер-Маргарян является соратником председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна. По её словам, то, что армянские власти солидаризируются с подобными высказываниями, прискорбно.

Ранее Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвала армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче. Она подчеркнула, что Россия два года не может добиться того, чтобы хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли.

Как передавало ИА Регнум, украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявлял о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.