Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) призвала армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

Michael Fischerdpa/ТАСС

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — сказал она.

Дипломат напомнила, что Россия два года не может добиться того, чтобы хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил данные со списком людей, которые якобы там погибли. Бучу посещали делегации ЕС, США, Канады, однако, по словам Захаровой, ждать от них чего-либо конструктивного не приходится.

«А вот с армянской стороной мы поддерживаем регулярный контакт. Очень надеемся, что список людей, которые в Буче якобы погибли, армянские друзья передадут», — отметила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, украинский город Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, пообещала ранее Захарова. По её словам, киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискует выйти на самого себя.