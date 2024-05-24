Москва, 24 мая, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Российские военные группировки «Юг» развернули флаг России и копию Знамени Победы в освобождённой Клещеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры опубликовало Минобороны России.

Кадр из видео

«На кадрах видно, как артиллерия наносит точечные удары, в том числе высокоточными снарядами «Краснополь», по опорным пунктам ВСУ на окраинах и на территории самого села. Также показана работа операторов FPV-дронов, уничтоживших группу боевиков ВСУ, попытавшихся укрыться в подвале разрушенного дома. Уничтожение операторами БПЛА и артиллерией техники ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Затем видно, как штурмовая группа ВС РФ вступила в ближний бой с украинскими военными в Клещеевке. Российские бойцы ликвидировали врага и захватили блиндаж.

На кадрах также видны тела бойцов ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населенного пункта, указали в Минобороны.

В конце видео запечатлён момент, как российские военные развернули Государственный флаг России и копию Знамени Победы.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая Минобороны РФ сообщило об освобождении Клещеевки. Перед этим, 20 мая, министерство сообщило об освобождении населённого пункта Белогоровка в ЛНР Южной группировкой ВС РФ. В тот же день ведомство проинформировало о нанесении подразделениями этой группировки поражения живой силе и технике противника, в том числе в районе Клещеевки.

23 мая ВС РФ освободили населённый пункт Андреевка недалеко от Клещеевки.

Кроме того, Министерство обороны также сообщало, что в период с 11 по 17 мая военнослужащие группировки войск «Север» освободили от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области. 18 мая Минобороны проинформировало об освобождении посёлка Старица.

Глава ДНР Денис Пушилин 11 мая заявил, что в ходе специальной военной операции от власти киевского режима должны быть освобождены все русские города, включая Харьков, Одессу и Днепропетровск.