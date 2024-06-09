Белгород, 9 июня, 2024, 16:14 — ИА Регнум. На лечении в больницах Белгорода находятся более 30 человек, пострадавших за последнее время при обстрелах ВСУ Белгородской области, сообщил 9 июня глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков навещает пострадавших от обстрелов белгородцев

«На данный момент 16 пациентов, пострадавших в результате обстрелов, проходят лечение в городской больнице №2 Белгорода и ещё 17 человек — в областной клинической больнице Святителя Иоасафа», — написал он.

По его словам, несмотря на серьёзность травм, у пострадавших хороший настрой на выздоровление.

Пациенты единогласно подтверждают, что обеспечены всем необходимым — лекарствами, питанием, и к ним относятся, как к родным, заключил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник 28 мая сообщил, что в прифронтовой зоне России с начала этого года от обстрелов со стороны ВСУ 30 детей погибли и 95 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин 26 мая сообщил, что за десять лет, с мая 2014 года, в ДНР погибли 9313 мирных жителей, 239 из них — дети. Ещё 14 117 человек, в том числе 886 детей, получили ранения. За это время ВСУ обстреляли 4,7 тыс. объектов инфраструктуры ДНР.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 мая сообщил об осколочном ранении левой ноги, полученном девятилетней девочкой в результате атаки украинского беспилотника. Ребёнок получил ранение, находясь в автомобиле.