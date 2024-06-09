Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Пожара на «СКА Арене» никак не повлияет на подготовку команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом говорится в опубликованном на сайте СКА комментарии.

«С момента завершения игр плей-офф и по настоящее время ХК СКА не имеет договорных отношений с ареной и никак там не присутствовал. В плане предсезонной подготовки «СКА Арена» никак не задействована. Мы тренируемся в Новогорске и Сочи, домашний турнир Пучкова проводим в Ледовом, поэтому этот пожар никак не влияет на наше расписание», — говорится в комментарии.

В СКА добавили, что в результате пожара пострадавших нет, однако посоветовали за деталями о ЧП обращаться в пресс-службу арены.

Как передавало ИА Регнум, пожар на «СКА Арене» произошёл в ночь на 9 июня.По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, в результате чего произошло возгорание чаши спортивного комплекса.

Площадь пожара составила около 225 кв. м. В результате инцидента пострадала поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты. Сумма ущерба пока устанавливается.

На возведение крупнейшего хоккейного стадиона ушло 60 млрд рублей, а изначально планировали затратить около 20 млрд рублей. Арену ввели в эксплуатацию в конце 2023 года, на ней проводит домашние матчи хоккейный клуб СКА.

1 апреля стало известно, что суд в Москве арестовал главу компании, которая отвечала за строительство «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Учредителя ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана заключили под стражу, его обвинили в растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

28 января арену посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств осмотрели стадион и пообщались с хоккеистами команды.