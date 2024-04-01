Москва, 1 апреля, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Суд в Москве арестовал главу компании, отвечавшей за строительство «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге, сообщили 1 апреля правоохранители.

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Учредителя ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана заключили под стражу, его обвинили в растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

Рассмотрение дела Мещанский суд Москвы назначил на 18 апреля 2024 года.

Забиран руководил компанией «МТЭР Санкт-Петербург», в 2013 году возглавил управление заказчика комитета по энергетике, а в 2015 году перешел в «Ленэнерго». В дальнейшем возглавил компанию «СКА Арена», с которой город подписал концессионное соглашение о строительстве одноименного спортивного комплекса.

Строительство «СКА-Арены» омрачил скандал с гибелью рабочего. На возведение комплекса ушло 60 млрд рублей, а изначально планировали затратить около 20 млрд рублей.