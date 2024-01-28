Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 января посетили крупнейший хоккейный стадион «СКА Арену» в Санкт-Петербурге.

Михаил Киреев/РИА Новости

Планируется, что главы государств осмотрят стадион и пообщаются с хоккеистами команды, образованной в 1946 году. СКА — единственный представитель Петербурга в Континентальной хоккейной лиге, обладатель Кубка Континента. Первый матч на новой арене ожидается 11 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, во время визита в Санкт-Петербург главы государств приняли участие в памятных мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда и ввели в работу новый зимовочный комплекс станции «Восток» в Антарктиде. Путин также поздравил государственный архив ВМФ России с 300-летием.