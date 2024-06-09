Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на «СКА Арене» в ночь на 9 июня, сообщает портал «78.ru».

По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, в результате чего произошло возгорание чаши спортивного комплекса.

Площадь пожара составила около 225 кв. м. В результате инцидента пострадала поверхность арены, часть трибуны и рекламные щиты. Сумма ущерба пока устанавливается.

Как передавало ИА Регнум, на возведение крупнейшего хоккейного стадиона ушло 60 млрд рублей, а изначально планировали затратить около 20 млрд рублей. Арену ввели в эксплуатацию в конце 2023 года, на ней проводит домашние матчи хоккейный клуб СКА.

1 апреля стало известно, что суд в Москве арестовал главу компании, которая отвечала за строительство «СКА-Арены» в Санкт-Петербурге. Учредителя ООО «СКА-Арена» Игоря Забирана заключили под стражу, его обвинили в растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до 10 лет.

28 января арену посетили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Главы государств осмотрели стадион и пообщались с хоккеистами команды.