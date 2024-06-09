Киев, 9 июня, 2024, 13:56 — ИА Регнум. В Миргороде Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает 9 июня украинское издание «Телеграф».

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы раздались в Миргороде», — говорится в сообщении.

Подробностей о последствиях взрыва не приводятся.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня украинский телеканал ТСН сообщил, что в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

Вечером 8 июня взрывы прогремели в городе Николаеве. Подробности инцидента не сообщались. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали. В Одессе в ночь на 7 июня прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.