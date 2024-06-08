Киев, 8 июня, 2024, 23:43 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 8 июня взрывы прогремели в городе Николаеве, сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

Также о взрывах в городе написало «Страна. ua».

Подробности инцидента не сообщаются. Комментарии местных властей о возможных повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 8 июня в акватории Чёрного моря пресекли попытки киевского режима атаковать Крымский полуостров безэкипажными катерами.

В ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала удары украинских боевиков по мирным жителям Луганска и Херсонской области бесчеловечными.