Одесса, Украина, 7 июня, 2024, 01:05 — ИА Регнум. В Одессе в ночь на 7 июня прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В городе слышны взрывы», — написал он в Telegram-канале.

Он призвал население находиться в безопасных местах. Труханов не исключил, что взрывы могут быть связаны с работой ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня украинское издание «Страна. ua» проинформировало о прозвучавшем взрыве в Одессе, который, предположительно, произошёл в результате ракетного удара. По словам очевидцев, на месте прилёта поднялся дым. Днём в городе объявляли воздушную тревогу.

5 июня в районе посёлка Затока в Одесской области слышали взрыв. По данным СМИ, Воздушные силы Украины заявляли о пуске ракеты. В это же время на территории всей страны объявляли воздушную тревогу.

При этом Минобороны России не сообщало о нанесении каких-либо ударов по объектам в Одесской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Речь идёт исключительно о демилитаризации Украины и ударах по военным объектам.