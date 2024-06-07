Хмельницкий, Украина, 7 июня, 2024, 04:38 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины ночью 7 июня. Об этом сообщило издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

На фоне взрывов звучала и воздушная тревога.

Подробности не уточняются, власти ситуацию не комментировали.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

В Харьковской области сигнал звучал беспрерывно более 6 часов.

Киевский режим начал инсценировать обстрелы Херсона и его окрестностей. Об этом журналистам рассказал участник херсонского сопротивления.

В качестве якобы раненых и свидетелей на распространяемых кадрах прилётов украинскими пропагандистами могут выступать сторонники киевского режима из Херсона. Скорее всего они снимаются в этих роликах за деньги, добавил представитель подполья.