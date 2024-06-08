Москва, 8 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Ночью 8 июня в акватории Чёрного моря пресекли попытки киевского режима атаковать Крымский полуостров безэкипажными катерами, сообщили в Telegram-канале Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

Отмечается, что два катера следовали в направлении Республики Крым. Их ликвидировали дежурными огневыми средствами.

Как передавало ИА Регнум, в Севастополе ночью 8 июня ВС России уничтожили безэкипажный катер. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что военные отразили атаку в районе Стрелецкой бухты. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировали.

7 июня Вооружённые силы России также уничтожили в Чёрном море два следовавших к Крыму безэкипажных катера ВСУ. Инцидент произошёл в юго-западной части акватории около 15:00 мск. Беспилотный катер поразили штатным вооружением морской и армейской авиации, уточнили в Минобороны.

В этот же день оборонное ведомство России опубликовало кадры уничтожения беспилотного морского дрона ВСУ. Беспилотник поразили из стрелкового оружия. На кадрах видно, что военнослужащие РФ стреляют с вертолёта, а после попадания и взрыва беспилотника ВСУ отмечают успех радостными возгласами.