Тель-Авив, Израиль, 9 июня, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Родители 27-летнего россиянина Андрея Козлова, бывшего заложника ХАМАС, которого освободили из плена 8 июня израильские военные, встретятся с ним в израильском Тель-Хашомере. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

Родители вылетели в Израиль из Санкт-Петербурга 8 июня. По прибытии в Тель-Авив их отвезут в медицинский центр «Шиба», где уже находится их сын и другие спасённые заложники.

Как сообщало ИА Регнум, освобождённый из плена Андрей Козлов чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее видео израильский премьер выложил 8 июня в своём Telegram-канале.

Военные Израиля в результате спецоперации в секторе Газа освободили четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.