Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2024, 21:14 — ИА Регнум. Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов чуть не расплакался на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Соответствующее видео израильский премьер выложил 8 июня в своём Telegram-канале.

кадр из видео Освобождённый из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов

27-летний гражданин РФ и Израиля Козлов проходит медицинское освидетельствование в больнице «Шиба» в пригороде Тель-Авива, где его и посетил Нетаньяху. Израильский премьер тепло поприветствовал и обнял каждого вернувшегося из плена.

В ходе встречи россиянин едва сдерживал слезы.

«Спасибо вам!» — поблагодарил он по-русски Нетаньяху.

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Как передавало ИА Регнум, днём 8 июня стало известно, что военные Израиля в результате спецоперации в секторе Газа освободили четырёх заложников, которые удерживались радикальной палестинской группировкой ХАМАС с 7 октября 2023 года. Операция проводилась в районе лагеря палестинских беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

29 мая группировка «Сарая аль-Кудс» (террористическая организация, деятельность, которой запрещена в РФ) опубликовала видео с предположительно захваченным в плен россиянином Александром Труфановым. На этих кадрах молодой мужчина говорит на иврите и обещает вскоре показать целому миру правду о судьбе заложников.

На следующий день группировка опубликовала новое видео с этим же заложником, на котором он говорит, что здоров и у него «всё в порядке».

7 октября 2023 года ХАМАС во время нападения на приграничные районы Израиля взяло в заложники десятки человек, в том числе несколько военнослужащих. С начала эскалации палестино-израильского конфликта состоялось несколько обменов.