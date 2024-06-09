Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Украинская армия теряет людей на фронте, поэтому «мясных штурмов» на линии боевого соприкосновения становится всё меньше, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

«Заметно, что у ВСУ люди кончаются, потому что «мясных штурмов» становится всё меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно», — сказал Балицкий.

Также наблюдается усталость Запада, нехватка вооружений, да и сравниться с мощностью и идеологической убеждённостью России очень тяжело, добавил он.

Губернатор подчеркнул, что у украинских военных нет мотивации, в отличие от российских, они не понимают, за что воюют.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что группировка войска «Центр» ВС России в течении недели нанесла поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразила 39 контратак противника. За это время противник потерял до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams американского производства, 14 боевых бронемашин, из них две БМП Bradley американского производства, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS.

В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом — ни новые пакеты западной помощи, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут изменить эту тенденцию, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима.