У ВСУ становится меньше «мясных штурмов», люди кончаются — Балицкий
Балицкий заявил, что у ВСУ из-за нехватки людей стало меньше «мясных штурмов»
Санкт-Петербург, 9 июня, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Украинская армия теряет людей на фронте, поэтому «мясных штурмов» на линии боевого соприкосновения становится всё меньше, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на полях Петербургского международного экономического форума.
«Заметно, что у ВСУ люди кончаются, потому что «мясных штурмов» становится всё меньше и меньше. Они перешли в большей степени практически по всем направлением к обороне, сдали уже и Крынки, и Работино. То есть противник выдыхается, это очевидно», — сказал Балицкий.
Также наблюдается усталость Запада, нехватка вооружений, да и сравниться с мощностью и идеологической убеждённостью России очень тяжело, добавил он.
Губернатор подчеркнул, что у украинских военных нет мотивации, в отличие от российских, они не понимают, за что воюют.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июня официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков проинформировал, что группировка войска «Центр» ВС России в течении недели нанесла поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отразила 39 контратак противника. За это время противник потерял до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams американского производства, 14 боевых бронемашин, из них две БМП Bradley американского производства, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевую машину реактивной системы залпового огня HIMARS.
В боевых действиях на Украине происходит коренной перелом — ни новые пакеты западной помощи, ни «мясные штурмы» ВСУ не смогут изменить эту тенденцию, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат рекомендовал странам Запада готовиться к тому, что единственной темой международных встреч по Украине скоро станет безоговорочная капитуляция киевского режима.