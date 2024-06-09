Одесса, Украина, 9 июня, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Ночью 9 июня в Одессе раздался мощный звук взрыва. О прилёте сообщил украинский телеканал TCH.

Иван Шилов ИА Регнум Ядерный взрыв

Перед тем как прогремел взрыв в городе, в Одесской области объявили воздушную тервогу.

Других подробностей не приводится. Власти инцидент не комментируют.

Как сообщало ИА Регнум, Белгородский район вечером 8 июня подвергся атаке ВСУ с помощью трёх беспилотников. В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.

В ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.

Экипаж российского БТР-82А, вступивший в лобовую схватку с БМП Bradley киевских боевиков у посёлка Сокол под Авдеевкой в ДНР, выполнил боевую задачу, высадил десантников в населённом пункте.