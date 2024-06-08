Белгородский район, Белгородская область, 8 июня, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Белгородский район вечером 8 июня подвергся атаке ВСУ с помощью трёх беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки украинских боевиков никто не пострадал.

«Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сёл Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично посёлка Октябрьский», — добавил губернатор Белгородской области.

К устранению последствий аварийные бригады приступят после согласования с Минобороны России, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Власти рекомендовали жителям региона спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

В ночь на 8 июня силами противовоздушной обороны в регионах России сбили и перехватили 25 беспилотников самолётного типа киевского режима. Два дрона были сбиты над Ростовской областью, один уничтожили и два перехватили над территорией Белгородской области, над территориями Брянской и Тульской областей обезвредили по одному БПЛА, три уничтожили над Астраханской областью, пять беспилотников уничтожили и четыре перехватили над Крымом. Над Кубанью нейтрализовали шесть украинских беспилотников.