Авдеевка, ДНР, 9 июня, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Экипаж российского БТР-82А, вступивший в лобовую схватку с БМП Bradley киевских боевиков у посёлка Сокол под Авдеевкой в ДНР, выполнил боевую задачу, высадил десантников в населённом пункте. Подробности сообщило агентство ANNA-News.

Алексей Колчин ИА REGNUM БТР-82А

По информации военкоров, российские бойцы на БТР не испугались более тяжёлой Bradley, открыли огонь из 30-миллиметровой пушки. Противник обратился в бегство.

Пехота заняла посёлок, а украинский Bradley не решился вернуться и «испытывать судьбу».

«Нашему бэтээру тоже досталось: по нему несколько раз попали. К сожалению, не обошлось без потерь. Укроканалы начали носиться с видео как со своей победой, умолчав, что эту Bradley вскоре подбили, полностью уничтожив», — добавили военкоры.

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Как сообщало ИА Регнум, момент дуэли между российским БТР-82А с десантниками и украинским БМП Bradley в ДНР попал на видео. Кадры опубликовало сообщество «Военная хроника».

На кадрах видно, как в районе посёлка Сокол, недалеко от Очеретино под Авдеевкой, две боевые машины на высокой скорости мчатся друг к другу и ведут огонь. При этом, чем закончилось столкновение, не раскрывалось.

24 марта появились кадры, как российские военные группировки «Юг» развернули флаг России и знамя Победы в освобождённой Клещеевке в ДНР.

На кадрах также видны тела бойцов ВСУ, брошенные на поле боя в ходе отступления украинской армии из населённого пункта.