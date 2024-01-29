Вашингтон, 29 января, 2024, 10:35 — ИА Регнум. Страны Евросоюза и Соединённые Штаты хотят добиться краха России с помощью конфликта на Украине для захвата российских природных ресурсов. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«У Европы и США одна цель. Они хотят завладеть ресурсами (России)», — заявил он.

По его словам, Россия является первой страной в мире по природным ресурсам. При этом США и ЕС нуждаются в газе, нефти, уране, никеле, удобрениях, а также азоте и алюминии.

Поэтому, уточнил Джонсон, Запад намерен «избавиться от нынешнего российского правительства, чтобы получить всё необходимое».

Именно поэтому на Западе выставляют Россию как агрессора, который угрожает им, а у Европы нет ничего, что нужно Москве, заключил экс-сотрудник ЦРУ.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года заявил, что после распада СССР Запад хотел развалить Россию. Глава государства отметил, что западные страны хотели подчинить себе страну и использовать ресурсы. В этой связи президент вспомнил звучащие на Западе предложения разделить Россию на пять частей. Известный политический деятель Збигнев Бжезинский предлагал отдельно подчинить и использовать ресурсы России.

Также глава государства заявил, что Запад развязал против России настоящую агрессию, она шла по нарастающей из года в год. Президент добавил, что западные элиты рассчитывали не только обрушить экономику и социальную сферу России, но и политическую государственную систему, полагая, что смогут посеять в стране внутреннюю смуту.