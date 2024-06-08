Вашингтон, 9 июня, 2024, 02:09 — ИА Регнум. У НАТО может появиться специальный представитель по Украине, сообщил журнал Foreign Policy.

Сергей Корсун ИА Регнум НАТО Украина собака

«Спецпредставитель будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран», — написали в статье.

По данным издания, в случае принятия решения офис спецпредставителя Североатлантического альянса будет находиться в столице Украины.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс рассматривает возможность назначения спецпредставителя по Украине. Этот вопрос будут рассматривать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Причём на должность могут назначить гражданское лицо. Тот, кого назначат на этот пост, будет помогать руководить «разнообразными усилиями» в рамках блока с целью поддержки Украины, уточнила она.

В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что США и Великобритания убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах. Предполагается, что спецпосланнику также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги Киева, предлагая вместо них правильные с точки зрения Запада решения.