НАТО планирует учредить пост спецпредставителя по Украине
Foreign Policy: НАТО хочет создать пост специального представителя по Украине
Вашингтон, 9 июня, 2024, 02:09 — ИА Регнум. У НАТО может появиться специальный представитель по Украине, сообщил журнал Foreign Policy.
«Спецпредставитель будет координировать поддержку Украины со стороны альянса, включая потоки военной помощи Киеву из различных западных стран», — написали в статье.
По данным издания, в случае принятия решения офис спецпредставителя Североатлантического альянса будет находиться в столице Украины.
Как передавало ИА Регнум, в конце мая постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс рассматривает возможность назначения спецпредставителя по Украине. Этот вопрос будут рассматривать на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Причём на должность могут назначить гражданское лицо. Тот, кого назначат на этот пост, будет помогать руководить «разнообразными усилиями» в рамках блока с целью поддержки Украины, уточнила она.
В феврале Служба внешней разведки России сообщила, что США и Великобритания убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах. Предполагается, что спецпосланнику также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги Киева, предлагая вместо них правильные с точки зрения Запада решения.