Вашингтон, 29 мая, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс рассматривает возможность назначения спецпредставителя по Украине. Об этом заявила журналистам постпред США при НАТО Джулианн Смит на онлайн-брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, этот вопрос будет рассмотрен на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. Причём на должность спецпредставителя военного блока по Украине могут назначить гражданское лицо.

Она добавила, что тот, кого назначат на этот пост, будет помогать руководить «разнообразными усилиями» в рамках НАТО с целью поддержки Украины.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Служба внешней разведки России сообщила, что США и Британия убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах. Предполагается, что спецпосланнику также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги киевского режима, предлагая вместо них правильные, с точки зрения Запада, решения.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с ИА Регнум отметил, что украинская политическая элита сама заинтересована в том, чтобы у неё появился некий коммуникатор, который бы отвечал за те приказы, которые получает Киев от коллективного Запада. Он напомнил, что во время президентства Петра Порошенко таким куратором был Курт Волкер, занимавший в 2017–2019 годах пост спецпредставителя Госдепа по Украине.

Формально Волкер должен был курировать процесс урегулирования в Донбассе, но его деятельность так ни к чему и не привела — Киев отказался выполнять Минские договорённости. На практике американский дипломат занимался внутриполитическими вопросами украинской повестки. Он ушёл в отставку в сентябре 2019 года из-за скандала.

Как указывал тогда сенатор Константин Косачёв, Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию Минских договорённостей всеми заинтересованными сторонами.

Виктор Медведчук, бывший в 2019 году главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отмечал, что отставка Волкера была результатом непрофессионализма и откровенного вредительства. По его словам, выступавший в роли посредника Волкер должен был придерживаться нейтралитета, чтобы выстроить отношения со всеми участниками переговорного процесса, но вместо этого занял позицию Порошенко, исповедовавшего «идеологию антироссийской истерии и пещерной русофобии».