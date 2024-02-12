Москва, 12 февраля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. США и Великобритания убеждают страны G7 учредить должность спецпосланника по Украине, который будет иметь доступ к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и знать о всех его планах, сообщила 12 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Yuri Gripas — Pool via CNP/Global Look Press

«Директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией», — говорится в сообщении, которое приводит «РИА Новости».

По поступившей информации, уточнили в СВР, США и Великобритания убеждают другие государства G7 учредить должность «спецпосланника» по Украине. Предполагается, что он будет иметь постоянный доступ к президенту Зеленскому и знать обо всех его планах. «Спецпосланнику» также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения западных партнёров, решения.

Согласно данным российской разведки, на роль «наместника» Запада на Украине претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики, среди них выделяется генсек НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве.

Также в сообщении пресс-бюро СВР уточняется, что США и Великобритания опасаются предательства со стороны Киева в связи с неудачами ВСУ в ходе боевых действий. Есть случаи, когда представители украинской элиты заняли в конфликте сторону России, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее Нарышкинв интервью журналисту Павлу Зарубину назвал печальной судьбу Украины при нынешнем главе киевского режима Владимире Зеленском.

Также он рассказал, что Запад, планирующий раскачать ситуацию в России, пытается для этого взбодрить осевшую там антироссийскую оппозицию.

Кроме того, западные спецслужбы, и в первую очередь разведка Британии MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на атомных электростанциях (АЭС) на территории России, сообщал ранее Нарышкин.