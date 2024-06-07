Киев, 7 июня, 2024, 03:52 — ИА Регнум. В ночь на 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, во всех регионах сирены предупредили население об опасности с воздуха. Сигналы начали звучать с 03:23.

Первые сообщения о включении сирен были зафиксированы в 21:20 по местному времени (совпадает с мск).

В Харьковской области сирены работали беспрерывно более 6 часов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 7 июня в 20 км от Луганска российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали два беспилотника, сообщила журналистам пресс-секретарь главы ЛНР Анна Романова.

Россия не могла закрыть глаза на пролившуюся в Донбассе русскую кровь. В конфликте на Украине Россия не нападала, она защищается, заявил 5 июня в Петербурге на встрече с руководителями международных информационных агентств президент РФ Владимир Путин.