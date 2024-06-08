Вашингтон, 8 июня, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден и его администрация хотят вынудить Россию нанести удар по территории Польши, заявил 8 июня бывший разведчик американской армии Тони Шаффер.

(сс) DLR German Aerospace Center

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Шаффер усомнился в том, что Россия поддастся на провокацию.

«Администрация Байдена хочет, чтобы они атаковали Польшу. Но русские этого делать не будут, они достаточно умны», — сказал эксперт.

«Разрешив» Украине наносить удары американским оружием по территории России, Вашингтон поставил под удар офицеров НАТО, которые работают на территории Румынии и Польши и оказывают поддержку ВСУ, считает Шаффер. Объекты, где размещаются эти военнослужащие, стали теперь военной целью для РФ, подчеркнул он.

Если ранее Запад исходил из того, что конфликт на Украине не выйдет за границы этой страны, то теперь концепция изменилась, добавил бывший разведчик.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Байден втайне «разрешил» Украине наносить удары американским оружием по территории России, но лишь у границ Харьковской области. 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешили использовать украинцам в Харьковском регионе.

Позднее Байден уточнил, что западное оружие якобы не будет использоваться для ударов «по Москве и Кремлю». Он подтвердил, что Киеву разрешено наносить удары по приграничью РФ, не далее 322 км вглубь России. С публичными заявлениями о «разрешении» ВСУ использовать западное оружие для нанесения ударов по территории РФ выступили и ряд лидеров стран ЕС.

5 июня на встрече с руководителями международных информационных агентств президент Владимир Путин заявил, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.