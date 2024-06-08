Киев, 8 июня, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Оболонский районный суд Киева приговорил к пяти годам лишения свободы мужчину, признанного виновным в уклонении от мобилизации «в особый период», передаёт 8 июня украинское издание «Главред».

Иван Шилов ИА REGNUM

Это максимальное наказание по данной статье, предусмотренное Уголовным кодексом Украины. Подобное решение было вынесено впервые.

Суд отклонил ходатайство прокурора об условном сроке, посчитав действия обвиняемого особо опасными для общества. Признанный виновным мужчина ранее заявил о своём раскаянии и объяснил уклонение от мобилизации тем, что его жена и родственники находятся в России.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Он вступил в силу 18 мая. Закон ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы, разрешил заочное вручение повестки в военкомат и обязал мужчин призывного возраста постоянно носить при себе военный билет. Также Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новый закон о мобилизации на Украине актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.

Киевский режим будет и далее снижать призывной возраст в стране, заявил 7 июня президент России Владимир Путин. Такое условие продолжения военной поддержки поставили Киеву США, но принудительная мобилизация, осуществляемая под давлением Запада, не поможет Киеву изменить ситуацию на поле боя, отметил президент.

На многочисленных видео о силовой мобилизации на Украине представители ТЦК, ведущие военный учёт и осуществляющие мобилизацию, почти всегда выступают в роли охотников на людей, но уже входит в моду и обратный процесс, отмечал ранее обозреватель ИА Регнум Владислав Совин.