Белгород, 8 июня, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

РИА Новости/Таисия Лисковец

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — написал глава области в Telegram-канале.

Гладков рекомендовал жителям региона спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Как передавало ИА Регнум, над территорией Выгоничского района Брянской области ночью 8 июня силами ПВО Минобороны России уничтожило украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

В селе Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области 7 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек. В результате атаки погибла женщина, ещё два человека пострадали, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.