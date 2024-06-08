Москва, 8 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Марко Николич заблокировал трансфер полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича, сообщил агент игрока Горан Ловре.

«Николич заблокировал трансфер, сказав, что Деян не прогрессирует. Но это не так, ведь статистика говорит обратное. Он провел лучший свой сезон, забив 12 голов и отдал семь голевых передач», — сказал Ловре в эфире «Матч ТВ».

Как передавало ИА Регнум, 3 июня ЦСКА сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Он возглавлял московский клуб в течение двух сезонов, в первом из которых ЦСКА занял второе место в чемпионате, во втором — шестое.

6 июня стало известно, что сербский тренер Марко Николич заключил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА сроком на два года.

Команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

ЦСКА — шестикратный чемпион России по футболу. В последний раз московская команда выигрывала этот трофей в 2016 году, когда её возглавлял Леонид Слуцкий.