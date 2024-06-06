Москва, 6 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Сербский тренер Марко Николич заключил контракт с московским футбольным клубом ЦСКА сроком на два года. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба клуба.

Dmitry Golubovich / Global Look Press)

«Сегодня наш клуб заключил контракт с сербским специалистом до конца сезона-2025/26», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команда начнёт подготовку к новому сезону под руководством Николича 20 июня на базе в Новогорске.

Как передавало ИА Регнум, 3 июня ЦСКА сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Он возглавлял московский клуб в течение двух сезонов, в первом из которых ЦСКА занял второе место в чемпионате, во втором — шестое.

ЦСКА — шестикратный чемпион России по футболу. В последний раз московская команда выигрывала этот трофей в 2016 году, когда её возглавлял Леонид Слуцкий.

Ранее также сообщалось о назначении бывшего наставника национальной команды России по футболу Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана. В свою очередь нынешний наставник сборной России Валерий Карпин 3 июня оценил вероятность продления своего контракта как «50 на 50».