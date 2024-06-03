Москва, 3 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Руководство московского футбольного клуба ЦСКА приняло решение о расторжении контракта с главным тренером клуба Владимиром Федотовым, сообщила пресс-служба ЦСКА 3 июня.

РИА Новости/ Алексей Филиппов Главный тренер ПФК ЦСКА Владимир Федотов

Также руководство ЦСКА решило прекратить сотрудничество с Олегом Фоменко, Муратом Искаковым, Радиком Ямлихановым и Николае Русу, которые занимали должности помощников Федотова.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!» — сказано в сообщении в Telegram-канале ЦСКА.

Федотов возглавил московский клуб в июне 2022 года. Под его руководством ЦСКА за два года выиграл Кубок России и стал серебряным призёром чемпионата России (в 2023 году). В нынешнем сезоне команда заняла шестое место в чемпионате.

ЦСКА — шестикратный чемпион России по футболу. В последний раз московская команда выигрывала этот трофей в 2016 году, когда её возглавлял Леонид Слуцкий.

Федотов до назначения на пост главного тренера ЦСКА также возглавлял екатеринбургский «Урал», новокузнецкий «Металлург-Кузбасс», «Оренбург» и «Сочи». С сочинской командой он в 2022 году стал серебряным призёром чемпионата России.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 июня стало известно о назначении бывшего наставника национальной команды России по футболу Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана. В свою очередь нынешний наставник сборной России Валерий Карпин оценил вероятность продления своего контракта как «50 на 50».